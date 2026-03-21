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Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo F1: El plan de la FIA; va a ENFURECER a Colapinto; Bottas CONFIRMA lo que salvaría

Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez — Foto: © IMAGO

Checo F1: El plan de la FIA; va a ENFURECER a Colapinto; Bottas CONFIRMA lo que salvaría

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 20 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: El mensaje del mexicano que va a ENFURECER a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO del mexicano. ::: LEER MÁS

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