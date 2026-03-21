En GPFans te explicamos qué es el ADUO, el plan de la FIA para salvar la temporada de Fernando Alonso e impulsar el Cadillac de Sergio Pérez en la Fórmula 1 2026.

La cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, motivada por el conflicto en Oriente Medio, no solo altera el calendario de carreras, sino que también tiene importantes implicaciones deportivas en la Fórmula 1. Aunque se espera que el límite en el número de componentes de la unidad de potencia se mantenga, pese a la reducción de 24 a 22 carreras, se prevé un cambio relevante en la planificación de las actualizaciones esenciales del motor.

Actualmente, el reglamento contempla el sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), que establece cuatro períodos de evaluación al año. Tras cada seis carreras se compara el rendimiento de las diferentes unidades de potencia mediante un índice específico. Inicialmente, el Gran Premio de Miami, a principios de mayo, iba a ser la sexta carrera de la temporada, pero la cancelación de las dos pruebas en Oriente Medio retrasa este hito hasta principios de junio en Mónaco, lo que supone un obstáculo para los equipos que pretenden subsanar su desventaja en potencia.

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El sistema fue creado para que los fabricantes que se encuentren al menos un 2% por detrás del motor más competitivo del pelotón tengan acceso a oportunidades adicionales de actualización y desarrollo. En la evaluación no se considera solo el pico de potencia, sino un índice de rendimiento más amplio de la unidad. Normalmente, se permite una actualización por componente al año; pero para quienes van rezagados, las normativas son más indulgentes.

El sistema opera en varias etapas: si la diferencia es de entre el 2% y el 4%, el fabricante puede introducir una actualización extra tanto en el presente año como en el siguiente. Si la desventaja supera el 4%, el número de actualizaciones autorizadas se duplica. Además de piezas adicionales, estos equipos disponen de más tiempo en el banco de pruebas y se benefician de flexibilizaciones en el límite presupuestario para el desarrollo del motor.

El sentido de urgencia es especialmente notable entre los recién llegados de Ingolstadt. Audi ha admitido públicamente que sufre una considerable desventaja en el apartado de la unidad de potencia y espera subsanarla mediante el sistema ADUO. Por su parte, la Scuderia también evalúa intensamente las posibilidades de desarrollo adicional. Tras la carrera en China, el jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur, subrayó la necesidad de aprovechar las actualizaciones ADUO para recuperar terreno. Sin embargo, reducir la brecha en el rendimiento motor es complejo, dado que los plazos para obtener componentes son mucho más largos que en el desarrollo del chasis.

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¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usan los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

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