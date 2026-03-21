Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez
Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez
Valtteri Bottas confirmó la noticia que podría tener un impacto directo en el futuro de Sergio Pérez.
Era de esperarse que el ritmo de Cadillac al inicio de la temporada no fuera el mejor; sin embargo, si el corredor mexicano y su equipo no mejora, el retiro de Checo estará cada vez más cerca.
Hablando con los medios en China, el compañero de equipo de Pérez dijo lo siguiente: "Creo que, en realidad, nos viene bastante bien la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudí.
"Tenemos más tiempo para solucionar las cosas porque aún tenemos problemas; no hemos tenido una semana sin contratiempos. Y también más tiempo para mejorar el rendimiento", reveló Valtteri.
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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
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