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Bottas and Pérez with Cadillac-Ferrari

El REGALO que Ferrari prepara para IMPULSAR a Checo Pérez

Bottas and Pérez with Cadillac-Ferrari — Foto: © IMAGO

El REGALO que Ferrari prepara para IMPULSAR a Checo Pérez

Sergio Pérez podría ser impulsado gracias a una decisión de Ferrari con los próximos motores que compartirán con Cadillac.

De acuerdo con información revelada por Giuly Duchessa, reconocido periodista italiano de AutoRacer.it, en Maranello tienen ambiciosos planes para las siguientes evoluciones de su unidad de potencia.

Esto fue lo que reportaron: "Confirmo que la nueva unidad de potencia de Ferrari tendrá el turbocompresor "más grande posible", pero el rendimiento depende de una combinación compleja.

"Ferrari no renunciará a las ventajas que tiene actualmente. El infame turbo pequeño de Ferrari es como máximo un 10% más pequeño que el turbo Mercedes. Y ambos pueden alcanzar velocidades y rendimientos, en términos de compresión de aire, significativamente menores que en 2025.

"Las verdaderas diferencias en los sistemas de sobrealimentación de Ferrari y Mercedes se refieren a la filosofía del proyecto y cómo se integra no solo al V6, sino también y sobre todo al sistema híbrido. Ferrari puede tener un turbo más pequeño, pero la verdadera desviación con respecto a Mercedes es fácil de que resida cuando decide "usarlo".

"Si tiene un turbo más pequeño y más listo, puede confiar más en el V6 en la salida de la curva y llamar al motor eléctrico en plena recta. Por el contrario, si tiene un turbo más grande", informaron.

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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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