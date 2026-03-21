¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con el motor de Franco Colapinto!

Hay reportes de que buscan presionar a la FIA para que reduzcan la distancia del motor de Franco Colapinto con respecto al resto.

Mercedes tiene el control absoluto al inicio de esta nueva era. Aunque Ferrari se sitúa en el segundo escalón de la parrilla, el equipo de Maranello enfrenta un importante rezago en materia de potencia.

Para cerrar la brecha, los ingenieros de Frédéric Vasseur optan por un sistema especial de la FIA que ofrece a quienes están detrás de la referencia oportunidades adicionales de desarrollo.

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La esperanza en Italia se centra en el sistema denominado “Additional Development and Upgrade Opportunities”, según informa The Race. Si un fabricante se encuentra entre un 2% y un 4% por detrás del líder, podrá implementar una mejora extra a final de año y otra antes de 2027.

Enrico Gualtieri, responsable técnico del departamento de motores, señala que las deficiencias más evidentes se ubican en el motor de combustión. Cumplir estos requisitos permitiría a Ferrari introducir una nueva especificación para su unidad de combustión, en la que ya se trabaja intensamente en la fábrica.

El jefe del equipo, Frédéric Vasseur, ya ha insinuado que espera cumplir con los criterios establecidos. "Ferrari confía en alcanzar los requisitos para acceder a la mejora", afirma la directiva. Actualmente, se estima que la diferencia es de al menos 15 caballos de fuerza frente al motor de Mercedes. Aunque algunos consideran que la SF-26 es el auto más aerodinámico de la parrilla, la diferencia en eficiencia frente a la potencia de Mercedes se hizo notoria durante las primeras carreras de la temporada.

Para analizar mejor el comportamiento de la SF-26, Ferrari tiene previsto realizar una prueba importante el próximo mes. El equipo completará un día de entrenamientos recorriendo 200 kilómetros en el circuito de Monza. La elección de este mítico templo italiano de la alta velocidad no es casual: se busca recopilar datos sobre la gestión energética en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

En este aspecto, Mercedes destaca, ya que su W17 logra mantener el pico de potencia durante más tiempo, lo que reduce el “super clipping” al recargar la batería mientras el piloto pisa a fondo.Sin embargo, en el ambiente de Ferrari se comenta que Mercedes podría estar reservando parte de su potencial para evitar que el rival acceda a mayores espacios de desarrollo.

Según los rumores, "Ferrari cree que Mercedes retiene cierto potencial de su motor para mantener a la escudería italiana por debajo del umbral del 2% y así evitar activar el sistema de mejoras". Si finalmente se da la autorización, el equipo podría adelantar ajustes en la parte térmica del motor y evaluar estas modificaciones en pista durante el último trimestre de la temporada.

En Maranello ya se reconoce que, en condiciones habituales, Mercedes dominará la mayoría de los circuitos a lo largo de este año, haciendo de la temporada un período de transición para Ferrari. Por ello, el desarrollo de un motor completamente nuevo se considera imprescindible para volver a competir de tú a tú por las victorias a partir de 2027.

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¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usan los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

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