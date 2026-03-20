URGENTE: Revelan AMENAZA DE ATAQUES que afectarían a Franco Colapinto

Toto Wolff, jefe de equipo en Mercedes, reveló que el equipo podría recibir ataques políticos por la ventaja que tiene el motor que comparten con Alpine y Franco Colapinto.

Con el W17, el equipo disfruta del monoplaza más rápido del campeonato, aunque en los últimos meses diversas voces han cuestionado la fortaleza de su motor alemán.

Lo que ya se comentaba de manera discreta durante la pausa invernal se hizo evidente en la primera carrera en Melbourne. Mercedes vuelve a marcar la pauta en la Fórmula 1, impulsado en parte por la introducción de una nueva unidad de potencia, en la que ya habían demostrado en el pasado una gran capacidad.

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Ferrari se perfila como el segundo equipo en la clasificación, sin embargo, la diferencia en rendimiento es notable y hasta ahora únicamente los pilotos de Mercedes han logrado subirse al podio.

A comienzos de año se debatió mucho sobre el supuesto “truco de compresión” en la unidad de potencia de Mercedes. Con el objetivo de eliminar cualquier ventaja, la FIA adoptó una nueva metodología de pruebas que, a partir del 1 de junio, evalúa los motores también en condiciones de funcionamiento normal. Se espera que esta medida neutralice por completo el beneficio que algunos atribuían a este truco.

Mercedes parece no estar a punto de ceder terreno y, por el momento, los equipos clientes centran sus esfuerzos en alcanzar al conjunto de fábrica. Toto Wolff explicó a FormulaPassion que las próximas semanas traerán consigo una “batalla política” en la Fórmula 1, en la que su equipo será el principal blanco de las críticas.

No se trata tanto de cuestionar el motor, sino de atacar el coche, pues “tenemos un coche competitivo, capaz de ganar. Queda por ver qué ataques políticos se desatarán en las próximas semanas y meses. Por ahora, el W17 es un coche ganador.”

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¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

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