ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN
ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN
Franco Colapinto y Alpine habrían sufrido una sensible filtración de información sobre su monoplaza de 2026. Aparentemente, los equipos siguen teniendo problemas para alcanzar el peso mínimo en la Fórmula 1 actual.
Durante el fin de semana en Shanghái, un aficionado se posicionó de manera estratégica para recopilar todos los datos de la FIA sobre el peso de los monoplazas. Estos datos muestran que Red Bull Racing está enfrentando serias dificultades para llegar al peso estipulado. Mientras que el año pasado los coches debían tener un mínimo de 800 kg, a partir de 2026 ese límite se reduce a 768 kg.
Los equipos trabajan para acercarse a esa cifra, ya que si un coche pesa menos de 768 kg, pueden añadir lastre precisamente donde lo consideren necesario. Además, ningún equipo quiere superar ese peso, pues cada kilogramo adicional afecta notablemente los tiempos por vuelta.
Varios equipos han señalado para 2026 que sus monoplazas aún están por encima del peso ideal. Un aficionado en Shanghái registró estos detalles, según los cuales el RB22 de Red Bull supera en unos 20 kilogramos a modelos como el Alpine y en 19 kilogramos al MCL40 de McLaren.
Es importante destacar que estos números fueron obtenidos por un aficionado y aún no han sido confirmados por los equipos ni por la FIA.
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¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
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