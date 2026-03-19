BOMBAZO: Desde Cadillac CONFIRMAN que Checo se acerca a Ferrari

Desde Cadillac han confirmado que Sergio Pérez y su motor podrían acercarse a Ferrari gracias a que tienen el mismo motor.

Valtteri Bottas, compañero de equipo del corredor mexicano, habló sobre el hecho de que usarán la unidad de potencia desarrollada en Maranello por el resto del Campeonato Mundial 2026.

En declaraciones publicadas por Motorsport, el finlandés dijo lo siguiente: “Creo que Ferrari ha demostrado que puede competir en los primeros puestos, así que la unidad de potencia es decente y también recibimos toda su ayuda.

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"Podemos ver qué tipo de despliegue están usando y podemos hacer lo mismo fácilmente si queremos. Así que no veo que la configuración sea la limitación. Sin duda, es nuestro coche.

"Especialmente en cuanto a la aerodinámica, nos falta bastante carga, sobre todo en la parte trasera del coche, lo que ahora nos ha dejado un poco encajonados con esta configuración mecánica, porque tenemos que hacer todo lo posible para proteger la parte trasera", reveló.

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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

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