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A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them

F1 Hoy: Lewis Hamilton supera a Max Verstappen; Fernando Alonso toma medidas drásticas

A composite image split down the middle with Alonso in Aston Martin green with a green background on the left and Hamilton in Ferrari red with a red background on the right. Both are serious headshots with their cars behind them — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Lewis Hamilton supera a Max Verstappen; Fernando Alonso toma medidas drásticas

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