Alonso toma medidas DRÁSTICAS para evitar lesiones con Aston Martin

Fernando Alonso se vio obligado a tomar medidas drásticas durante el Gran Premio de China, ya que el monoplaza de Aston Martin suponía un riesgo para la seguridad.

Tanto Alonso como Lance Stroll no lograron finalizar la carrera del domingo. El canadiense se retiró tras nueve vueltas debido a problemas con la batería, mientras que el español completó solamente 32 vueltas antes de que las intensas vibraciones del coche le obligaran a abandonar y regresar el vehículo al garaje de Aston Martin.

No solo se vio afectado el prestigio de Aston Martin –incluso en un momento Alonso saludó a un Cadillac que pasaba de largo–, sino que el AMR26 estaba causando molestias físicas al campeón.

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En uno de los tramos de la carrera, imágenes a bordo mostraron a Alonso retirando las manos del volante mientras recorría la recta de salida/meta, intentando aliviar la incomodidad provocada por las vibraciones.

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Alonso: Físicamente ya no pude continuar

En declaraciones a F1 tras el Gran Premio de China, Alonso explicó: "Ha sido difícil, hoy hemos encontrado más vibraciones que en cualquier otra sesión del fin de semana. Físicamente ya no podía seguir, ya que mis manos y pies empezaron a perder sensibilidad; no fue una sensación agradable."

Al ser preguntado sobre cómo planea recuperarse tras este duro fin de semana, añadió: "Entrenar, ponerse en forma y prepararse; tengo que trabajar para estar listo para Japón."

El compañero de equipo de Alonso, Stroll, ya había comparado las vibraciones del motor Honda con la sensación de ser electrocutado.

Mientras tanto, el equipo en Sakura está concentrando esfuerzos para solucionar este problema. Honda se enfrenta ahora a una carrera contra el reloj en las próximas dos semanas para mitigar el inconveniente, de modo que Aston Martin pueda, por fin, completar la distancia total de carrera ante la afición de su país en Suzuka.

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