Hamilton POR FIN rompió la maldición de la F1 y Ferrari lo aprovecha de esta forma

Parece que Ferrari ya intuía que Lewis Hamilton rompería, por fin, su racha sin subir al podio en la Fórmula 1 con la escudería, especialmente tras el Gran Premio de China del fin de semana pasado.

Además, el equipo italiano había lanzado una exclusiva línea de merchandising para conmemorar el fin de semana de carrera en Shanghái.

Después de 27 fines de semana de carrera sin lograr un podio en un Gran Premio (25 de esos con Ferrari), el domingo Hamilton puso fin a esta sequía, llenando de alegría a los seguidores de la leyenda británica, que ya se habían resignado a esperar.

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El impresionante podio del piloto, que suma 105 carreras en su palmarés, ha hecho que los aficionados se precipiten a por la última colección de réplicas oficiales de la indumentaria de Ferrari.

No hay mejor momento para que los fieles seguidores de Hamilton lo apoyen en Ferrari, con renovadas ilusiones de victorias en Grandes Premios e incluso la posibilidad de conquistar ese esquivo octavo campeonato.

Para celebrarlo, te guiaré a través de algunas de mis selecciones favoritas en merchandising oficial del piloto nº44 y de prendas del equipo Ferrari, disponibles en la F1 Store.

Descubre a continuación mis favoritos.

Los mejores productos de Hamilton en F1 tras su regreso al podio

No había mejor punto de partida que la indumentaria oficial en réplica de la edición especial del GP de China 2026 de Ferrari, que el mismo Hamilton lució en la sala de enfriamiento antes de su tan esperado regreso al podio el pasado domingo.

Consulta a continuación todos los detalles del equipamiento y los enlaces para adquirir algunas de mis piezas favoritas del merchandising oficial de Hamilton.

Gorra de la Edición Especial Shanghai GP 2026 de Scuderia Ferrari para Lewis Hamilton - Roja: £45

La gorra exclusiva para el GP de China es la prenda perfecta para celebrar el regreso del campeón al podio.

Con tan solo £2 más que una gorra regular de Ferrari F1, esta pieza no solo tiene un precio atractivo, sino que podría incluso aumentar su valor para los fans, dependiendo de cuándo el piloto, de 41 años, vuelva a subir al podio.

Ya seas fanático de las gorras o no, esta edición especial del GP de China es la forma ideal de celebrar el primer podio en rojo de Hamilton. Haz clic aquí para adquirirla.

El llamativo esquema en tono "ciruela" utilizado por la Scuderia para el sprint en Shanghái no pasa desapercibido. Tras el podio de Hamilton, la camiseta de edición especial para el GP de China ya se ha agotado. Tendrás que moverte rápido para conseguir la gorra mientras haya stock, y mantente atento a el sitio web de PUMA, socio oficial de indumentaria de Ferrari.

Para comprar lo último en merchandising del GP de China 2026 en la F1 Store, haz clic aquí.

Sudadera con capucha Edición Especial Shanghai GP de Scuderia Ferrari - Ciruela: £117

El mismo efecto cromático se plasma en la parte trasera de esta sudadera exclusiva del GP de China, que Hamilton lució durante el primer fin de semana de sprint de la temporada.

Este modelo de media cremallera, de corte regular, cuenta con puños elásticos y un ribete de malla en el dobladillo, confeccionado en tejido 100% algodón.

Atención: las tallas son limitadas tras el podio en el GP de China, así que haz clic aquí para conseguir la tuya mientras duren existencias.

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Camiseta Scuderia Ferrari Lewis Hamilton - Unisex - £36

El artículo que los fans más apasionados de Hamilton esperaban: una camiseta con la marca Ferrari y el apellido del siete veces campeón estampado en la espalda.

Esta camiseta de estilo "ringer" también luce el icónico número 44 en blanco y negrita justo debajo de su nombre, y presenta un gráfico firmado con el 44 en la parte frontal.

La nueva camiseta está disponible en rojo mientras duren existencias por solo £36, haz clic aquí para comprarla.

Bandera Scuderia Ferrari Lewis Hamilton 60 x 90: £23

¿Tienes planes de asistir a algún Gran Premio esta temporada? Esta bandera firmada de Hamilton para Ferrari es la compañera perfecta para el fin de semana de carrera, ideal tanto para agitar desde las gradas como para lucir en tu salón mientras disfrutas del piloto en su nuevo SF-26.

Para mostrar tu apoyo a Hamilton este año, haz clic aquí para comprar la bandera.

Póster Scuderia Ferrari SF-25 Lewis Hamilton 2025: £65

No todos son fans del merchandising que se puede llevar puesto, y eso se lo entiendo.

Afortunadamente, el cambio de Hamilton a Maranello está dando resultados, y los seguidores del piloto británico ya pueden lucir con orgullo imágenes del campeón en el habitáculo de Ferrari en las paredes de su casa.

Este atemporal póster de Scuderia Ferrari muestra a Hamilton con su inconfundible casco amarillo brillante, que contrasta de forma impactante con el Rosso Corsa de la máquina de F1 de Ferrari.

Para conseguir tu póster de Ferrari F1 de Hamilton, haz clic aquí.

Cascos Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton: £79.99

Por último, no podía faltar en esta recopilación uno de mis productos favoritos: el emocionante kit de casco LEGO de Ferrari para Hamilton, ya disponible para reservar y que forma parte de la nueva línea LEGO Editions.

Este set, apto para fans a partir de 14 años, promete horas de diversión con sus 884 piezas para armar.

El icónico casco en amarillo Modena de Ferrari viene acompañado de decoraciones impresas, que incluyen el número 44 característico de Hamilton, una placa autografiada y una minifigura del piloto, convirtiéndolo en el modelo perfecto para exhibir una vez ensamblado.

Haz clic aquí para reservar el casco LEGO F1 de Hamilton, que se enviará el 1 de mayo de 2026.

Ten en cuenta que, si compras algo a través de cualquiera de los enlaces de productos en esta página, podríamos ganar una pequeña comisión de afiliado.

MERCANCÍA F1 2026: Dónde comprar toda la indumentaria, incluyendo el nuevo kit Ferrari de Lewis Hamilton, lo último de McLaren y más

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