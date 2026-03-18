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Toto Wolff smiling in front of a green background with Mercedes AMG F1 and Aston Martin logos edited in

F1 Hoy: Mercedes EXPONE a Aston Martin; Sainz hace lo propio con la Fórmula 1

Toto Wolff smiling in front of a green background with Mercedes AMG F1 and Aston Martin logos edited in — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Mercedes EXPONE a Aston Martin; Sainz hace lo propio con la Fórmula 1

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 17 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: "La fórmula que han creído que era buena para la F1 no es la adecuada y hay que cambiarla". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso - ESCÁNDALO: Mercedes EXPONE la decisión de Aston Martin que lo ARRUINÓ. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: BOMBAZO - Alpine CONFIRMA que se ACERCA a Ferrari. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine llevará mejoras al Gran Premio de Japón. ::: LEER MÁS

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