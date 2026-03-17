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Carlos Sainz Jr.

Sainz CONDENA lo hecho por la 'nueva' F1 en 2026

Carlos Sainz Jr. — Foto: © IMAGO

Sainz CONDENA lo hecho por la 'nueva' F1 en 2026

Carlos Sainz ha mostrado de nuevo su significativo malestar con las nuevas regulaciones de Fórmula 1, donde no cree que se haya dado el trato adecuado.

Después de dos carreras en las que se han visto múltiples abandonos de pilotos y riesgos de seguridad para los mismos, el español como líder del gramio ha levantado la voz.

"La fórmula que han creído que era buena para la F1 no es la adecuada y hay que cambiarla".

"Lo del 50-50 para hacer carreras de F1 no parece que esté funcionando ni que nadie esté contento".

Relacionado: Parrilla de salida GP de China: ¿En qué posición inician Checo, Colapinto, Alonso y el resto?

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

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