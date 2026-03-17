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Pierre Gasly, Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026

F1 Franco Colapinto Hoy: Pilotaría en Argentina; La afición lo mete en problemas

Pierre Gasly, Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026 — Foto: © IMAGO

F1 Franco Colapinto Hoy: Pilotaría en Argentina; La afición lo mete en problemas

¡Lo mejor de Colapinto hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 16 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

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