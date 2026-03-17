¡El plan de Ferrari que SALVARÍA EL 2026 de Checo Pérez!

Sergio Pérez podría ver salvado su temporada 2026 con Cadillac luego de darse a conocer los planes de Ferrari.

El equipo italiano aprovechará al máximo el mes de abril, en el que no se disputarán carreras en Bahrein ni en Arabia Saudita. Según informa Autoracer, se dedicará un día de pista a probar nuevos componentes, y en el próximo Gran Premio de Miami se incorporará un importante paquete de actualizaciones.

La Fórmula 1 confirmó lo que se rumoreaba desde hace semanas. Los grandes premios de Bahrein y de Yeda han sido cancelados debido a la situación bélica en la región. Esto implica que el calendario para 2026 pasará de 24 a 22 carreras. Por su parte, ya se buscan alternativas para la Fórmula 2 y la Fórmula 3, aunque aún está por verse qué soluciones podrán presentar las categorías de soporte.

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Para la Fórmula 1, este parón se convierte en una auténtica pausa primaveral. Ferrari aprovechará este interludio para realizar pruebas en pista y trabajar en nuevos componentes. El día de pista se celebrará en Monza, tras el Gran Premio de Japón, que se disputará próximamente en Suzuka.

Esta medida forma parte de la constante carrera de desarrollo para alcanzar a Mercedes, que por el momento ostenta el paquete más competitivo. Se espera que estas novedades viajen junto al coche hasta Miami, donde la acción comenzará el 1 de mayo.

En Shanghái se dejó claro que Mercedes no solo cuenta con la mejor unidad de potencia, sino que también la aerodinámica del W17 es sobresaliente. Kimi Antonelli se llevó allí su primera pole position y, el domingo, consiguió la victoria en la carrera.

Este mismo desempeño dominante se replicó en Australia gracias a George Russell. Mientras los equipos asociados como McLaren, Williams y Alpine, que comparten la misma fuente de energía, aún exploran sus límites, Mercedes se encuentra un paso adelante en el desarrollo competitivo.

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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

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