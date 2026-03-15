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Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac, F1, 2025

VIDEO: ¡Valtteri Bottas CHOCA A CHECO PÉREZ en el GP de China!

Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac, F1, 2025 — Foto: © IMAGO

VIDEO: ¡Valtteri Bottas CHOCA A CHECO PÉREZ en el GP de China!

Valtteri Bottas y Sergio Pérez vivieron un incidente al inicio del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

El corredor mexicano fue chocado por su compañero de equipo luego de que había tenido un gran arranque en el circuito de Shanghai. Checo quiso pasar por fuera a Bottas, pero terminaron haciendo contacto.

El auto número 11 terminó haciendo un trompo y terminó cayendo a los últimos lugares de la parrilla. La FIA informó de una investigación al incidente, pero no fue revelado algún castigo para alguno de los dos.

Es el primer incidente entre los dos pilotos de Cadillac en la temporada.

Relacionado: ¡GRANDES NOTICIAS para Checo y Alonso! FIA anuncia CAMBIOS al calendario 2026

¿Cuánto gana Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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