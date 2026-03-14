Checo Pérez EXPONE EL DESASTRE de Cadillac en la qualy de China

Sergio Pérez señaló los graves problemas que tuvo su Cadillac en la clasificación para el Gran Premio de China.

El corredor nacido en Jalisco explicó por qué tuvo un pésimo resultado en la qualy en Shanghai. Checo recordó los incidentes que presentó su monoplaza durante la FP1 y la sprint qualy.

Esto fue lo que le dijo el piloto mexicano a los periodistas presentes en China: “Perdimos un segundo y medio en el despliegue. Solo pudimos hacer dos tandas porque nos retrasamos debido a los problemas que tuvimos esta mañana.

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"Así que fue una clasificación muy complicada. Tuvimos un error de despliegue de energía, perdimos 1.5 seg y también un intento de vuelta por los problemas que tuvimos en el sprint.

"Mañana es una larga carrera y pueden pasar muchas cosas, esperemos ganarle a algunos autos", admitió.

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¿Cuánto gana Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

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