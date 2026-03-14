OFICIAL: Checo Pérez recibe AYUDA DE LA FIA para el Sprint de China

Sergio Pérez y Cadillac recibieron el anuncio oficial de que la FIA les ha ayudado para participar en el Sprint Race del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

El corredor mexicano tuvo problemas en su monoplaza y su participación en la carrera de velocidad estaba en riesgo, de acuerdo con las reglas de la máxima categoría.

Al final, la FIA hizo oficial la decisión con el corredor mexicano mediante un comunicado: "De conformidad con el artículo B2.2.3b del Reglamento de la FIA F1, los comisarios autorizan al coche número 11, pilotado por Sergio Pérez, a iniciar la carrera de velocidad, dado que el piloto ha marcado tiempos satisfactorios en los entrenamientos de esta competición.

El artículo sigue tras el video

"El coche se colocará en la parrilla de salida de acuerdo con el artículo B2.3.4 del Reglamento de la FIA F1. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos establecidos.

"Las decisiones de los comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan exclusivamente en la normativa, las directrices y las pruebas presentadas", informaron.

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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

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