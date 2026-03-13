Colapinto, CONSTERNADO tras el resultado de Alpine en China

Franco Colapinto terminó en la posición número dieciséis en la clasificación de la carrera sprint para el Gran Premio de China, algo que dejó mal sabor al argentino.

El Circuito de Shanghái vio una gran cantidad de pilotos intentar sobreponerse a las dificultades de las nuevas normativas, y el argentino fue uno de ellos.

Por si fuera poco, Alpine no le ha podido proporcionar las armas necesarias para que su monoplaza pueda rendir de la manera adecuada y Franco charló respecto a ello al acabar su participación del día.

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"Me gustaría saber el motivo por el cual quedé muy lejos de Pierre, es mi referencia, no conocía la pista, había mucho que trabajar, pero hay que entender por qué por la noche, no se pudo trasladar lo de fp1 a la clasificación sprint", señaló.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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