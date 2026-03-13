ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac

Checo Pérez ha tenido que quedarse fuera de la clasificación del primer sprint de la temporada en el Gran Premio de China.

La curva de aprendizaje para Cadillac aún sigue dando muestras de falta de desarrollo, ya que el monoplaza del mexicano sigue presentando fallas, que en este caso le impide poder competir en la clasificación,

En este caso, después de haber tenido participación en la única sesión de prácticas libres, a pocos minutos del inicio de la sesión de la clasificación del sprint, Cadillac dio a conocer que Checo no podría ser parte de la competición por un buen lugar en la parrilla para el sprint.

Cadillac informó que el motivo por el cual Checo no pudo salir a pista fue debido a un problema de combustible de su monoplaza, lo cual no era seguro para el mexicano.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

