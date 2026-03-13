close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Cadillac F1 Team x GPFANS

ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac

Credit for photo: Cadillac F1 Team x GPFANS — Foto: © IMAGO

ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac

Checo Pérez ha tenido que quedarse fuera de la clasificación del primer sprint de la temporada en el Gran Premio de China.

La curva de aprendizaje para Cadillac aún sigue dando muestras de falta de desarrollo, ya que el monoplaza del mexicano sigue presentando fallas, que en este caso le impide poder competir en la clasificación,

En este caso, después de haber tenido participación en la única sesión de prácticas libres, a pocos minutos del inicio de la sesión de la clasificación del sprint, Cadillac dio a conocer que Checo no podría ser parte de la competición por un buen lugar en la parrilla para el sprint.

Cadillac informó que el motivo por el cual Checo no pudo salir a pista fue debido a un problema de combustible de su monoplaza, lo cual no era seguro para el mexicano.

Relacionado: URGENTE: Checo Pérez denuncia que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5529 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac Gran Premio de China

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

  • Hoy 05:43
F1 Hoy: Alonso suelta LO PEOR para Aston Martin; Mercedes domina en China

F1 Hoy: Alonso suelta LO PEOR para Aston Martin; Mercedes domina en China

  • 1 hour ago
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre

Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre

  • 2 hours ago
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

  • Hoy 07:03
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

  • Hoy 06:50
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

  • Hoy 02:00

Recién en

11:18
Los comisarios entregan la decisión FINAL sobre Antonelli y Norris
11:03
Ferrari, duramente criticado tras la TERRIBLE DECISIÓN sobre Hamilton
10:49
Hamilton lanza nuevo RECLAMO sobre el motor "ilegal" de Mercedes
10:00
F1 Hoy: Alonso suelta LO PEOR para Aston Martin; Mercedes domina en China
09:24
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre Formula 1

Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre

2 hours ago
ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac Cadillac

ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac

2 hours ago
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China Gran Premio de China

Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

Hoy 07:03
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái Formula 1

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

Hoy 06:50
Ontdek het op Google Play
x