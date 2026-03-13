close global

George Russell doing his signature pose on the podium at the 2026 Australian Grand Prix

F1 Hoy: Alonso suelta LO PEOR para Aston Martin; Mercedes domina en China

George Russell doing his signature pose on the podium at the 2026 Australian Grand Prix — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Alonso suelta LO PEOR para Aston Martin; Mercedes domina en China

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 12 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Pesadilla para Checo Pérez y Fernando Alonso en la FP1 del Gran Premio de China 2026. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Mercedes arrolla en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: SHOCK - El español suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin. ::: LEER MÁS

Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

  • Hoy 07:03
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre

Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre

  • 2 hours ago
