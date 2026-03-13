close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

Fernando Alonso and Sergio Checo Perez — Foto: © IMAGO

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

Se ha completado la primera práctica libre del Gran Premio de China en la Fórmula 1 y Mercedes es quien más contento ha terminado con ella, gracias a un 1-2 de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

China presentó una imagen similar a lo que se vio en Australia, una escudería de Mercedes que domina con amplia comodidad a la parrilla, seguidos por McLaren y Ferrari.

Como era de esperarse, el caos dentro de Aston Martin continúa y Fernando Alonso simplemente no salió a la pista a correr por las vibraciones y problemas de unidad de potencia.

Para Alpine, los resultados dentro de lo que cabe no fueron tan malos como se esperaba, con Gasly y Colapinto terminando por encima de múltiples pilotos.

Quienes si tuvieron problemas fueron los de Cadillac, como era esperado, ya que Checo tuvo problemas con la potencia de su auto, lo que generó que terminara en P22.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Cómo terminó la FP1 del Gran Premio de China 2026?

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5521 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Carlos Sainz Sergio Pérez Franco Colapinto Gran Premio de China

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

  • hace 6 minutos
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

  • Hoy 02:00
URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

  • Hoy 00:00
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin

SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin

  • Ayer 20:00
La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart

La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart

  • hace 18 minutos
ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026

ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026

  • Ayer 22:00

Recién en

06:50
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái
06:38
La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart
02:00
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!
00:00
URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026
12-3
ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái Formula 1

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

hace 6 minutos
La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart Formula 1

La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart

hace 18 minutos
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina Formula 1

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

1 hour ago
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac! Cadillac

¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

Hoy 02:00
Ontdek het op Google Play
x