Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

Se ha completado la primera práctica libre del Gran Premio de China en la Fórmula 1 y Mercedes es quien más contento ha terminado con ella, gracias a un 1-2 de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

China presentó una imagen similar a lo que se vio en Australia, una escudería de Mercedes que domina con amplia comodidad a la parrilla, seguidos por McLaren y Ferrari.

Como era de esperarse, el caos dentro de Aston Martin continúa y Fernando Alonso simplemente no salió a la pista a correr por las vibraciones y problemas de unidad de potencia.

Para Alpine, los resultados dentro de lo que cabe no fueron tan malos como se esperaba, con Gasly y Colapinto terminando por encima de múltiples pilotos.

Quienes si tuvieron problemas fueron los de Cadillac, como era esperado, ya que Checo tuvo problemas con la potencia de su auto, lo que generó que terminara en P22.

¿Cómo terminó la FP1 del Gran Premio de China 2026?

