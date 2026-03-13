Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina
Se ha completado la primera práctica libre del Gran Premio de China en la Fórmula 1 y Mercedes es quien más contento ha terminado con ella, gracias a un 1-2 de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.
China presentó una imagen similar a lo que se vio en Australia, una escudería de Mercedes que domina con amplia comodidad a la parrilla, seguidos por McLaren y Ferrari.
Como era de esperarse, el caos dentro de Aston Martin continúa y Fernando Alonso simplemente no salió a la pista a correr por las vibraciones y problemas de unidad de potencia.
Para Alpine, los resultados dentro de lo que cabe no fueron tan malos como se esperaba, con Gasly y Colapinto terminando por encima de múltiples pilotos.
Quienes si tuvieron problemas fueron los de Cadillac, como era esperado, ya que Checo tuvo problemas con la potencia de su auto, lo que generó que terminara en P22.
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
¿Cómo terminó la FP1 del Gran Premio de China 2026?
- 1. George Russell
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Lando Norris
- 4. Óscar Piastri
- 5. Charles Leclerc
- 6. Lewis Hamilton
- 7. Oliver Bearman
- 8. Max Verstappen
- 9. Nico Hülkenberg
- 10. Pierre Gasly
- 11. Liam Lawson
- 12. Gabriel Bortoleto
- 13. Isack Hadjar
- 14. Esteban Ocon
- 15. Franco Colapinto
- 16. Alexander Albon
- 17. Carlos Sainz
- 18. Fernando Alonso
- 19. Valtteri Bottas
- 20. Lance Stroll
- 21. Arvind Lindblad
- 22. Checo Pérez
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái
La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!
Últimas Noticias
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái
- hace 6 minutos
La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart
- hace 18 minutos
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina
- 1 hour ago
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!
- Hoy 02:00
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
- Ayer 20:00
URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026
- Hoy 00:00
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
¡Cadillac recibe su primer CASTIGO en la F1!
- 3 marzo