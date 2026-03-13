¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

Sergio Pérez reveló detalles sobre el acuerdo de Cadillac con Ferrari para usar el motor italiano en 2026.

El corredor mexicano, en declaraciones a la F1 previo al inicio del fin de semana del Gran Premio de China, confesó los problemas que existen en la escudería estadounidense con la unidad de potencia que es desarrollada en Maranello.

Esto fue lo que dijo Checo: “Como equipo cliente estamos muy limitados en lo que podemos obtener de Ferrari. Es difícil extraer lo máximo de su estrategia de gestión de energía pero creo que debemos trabajar juntos (con Ferrari) en ese aspecto", aseguró el nacido en Jalisco.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

