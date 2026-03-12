close global

sergio perez, valtteri bottas, cadillac

Checo F1 Hoy: ¿Qué es super-clipping y por qué ES CLAVE?; Destroza a la Fórmula 1 actual

sergio perez, valtteri bottas, cadillac — Foto: © IMAGO

Checo F1 Hoy: ¿Qué es super-clipping y por qué ES CLAVE?; Destroza a la Fórmula 1 actual

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 11 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE en 2026? ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "Al menos no me dormí de lo aburrido de la carrera". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "La carrera no la disfruté tanto con esta energía tan complicada". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "Tenemos tiempo encima, mucho por hacer, y en una temporada lo que menos hay es tiempo". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "No entiendo nada con esta nueva normativa, cambia todas las vueltas". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1 Hoy: Mercedes quiere SUMAR a Alpine; Sufre TRAICIÓN INTERNA

Franco Colapinto F1 Hoy: Mercedes quiere SUMAR a Alpine; Sufre TRAICIÓN INTERNA

  • 2 hours ago
¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1

¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1

  • Ayer 20:36
¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

  • Ayer 17:00
F1 Hoy: Aston Martin sería SALVADO POR LA FIA; Sainz sufre con Williams

F1 Hoy: Aston Martin sería SALVADO POR LA FIA; Sainz sufre con Williams

  • 3 hours ago
CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026

CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026

  • Ayer 16:00
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

  • Ayer 21:37

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida Ferrari

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

Ayer 22:44

Ayer 22:44
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual Formula 1

Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

Ayer 21:37

Ayer 21:37
¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo Aston Martin

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

Ayer 19:01

Ayer 19:01
Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China Williams

Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

Ayer 18:52

Ayer 18:52
