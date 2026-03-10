Checo señala el mayor OBSTÁCULO para Cadillac en 2026

Checo Pérez fue el encargado de finalizar la primera carrera para Cadillac en su historia, pero fue muy autocrítico con lo que falta hacer en el equipo.

Como toda escudería nueva, en el Gran Premio de Australia se hizo muy evidente que Cadillac aún está corto en cuanto a desarrollo respecto al resto de los equipos.

Después de terminar en la posición número 16 de la carrera, Checo habló a terminar la carrera sobre lo que viene para el equipo en el plan de trabajo.

"Lo positivo es terminar la carrera, como equipo nuevo con procedimientos lo más positivo es haber terminado y ahora la progresión tenemos tiempo encima como equipo mucho por hacer, tenemos mucho y en una temporada de F1 el tiempo es lo más valioso que hay", expresó Checo.

¿Cómo le fue a Cadillac en su primer día en F1?

El equipo estadounidense ha hecho su debut oficial en la Fórmula 1. La escudería se enfrentó por primera vez a los equipos consolidados durante la sesión de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Los problemas detectados en el coche durante la jornada de pruebas pueden resultar positivos, ya que tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez han hablado con la prensa. La prueba invernal en España se extiende durante cinco días, y cada escudería dispone de tres sesiones para mostrar su potencial. Cadillac optó por salir a pista desde el lunes.

Bottas completó 33 vueltas al volante, logrando un mejor tiempo de 1:24.651. En tanto, Pérez dio 11 vueltas en Montmeló, registrando una marca de 1:25.974, unos siete segundos por detrás del líder. Aunque los tiempos tienen poca relevancia en esta fase –ya que lo primordial es acumular kilómetros– aún queda camino por recorrer. Tras sumar 44 vueltas el lunes, el equipo decidió no salir el martes.

