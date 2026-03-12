Franco Colapinto F1 Hoy: Mercedes quiere SUMAR a Alpine; Sufre TRAICIÓN INTERNA

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 11 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: BOMBAZO - Mercedes quiere SUMAR a Alpine y el corredor argentino. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ESCÁNDALO - Sufre TRAICIÓN INTERNA que puede dañar su 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine pide disculpas al argentino y reconocen su error en Australia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Hay que laburar en el equipo; falta performance". ::: LEER MÁS

