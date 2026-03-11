¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

La temporada 2026 de F1 estará llena de términos de moda que se repetirán una y otra vez. La novedad más reciente se presentó en Melbourne: el “super-clipping” y aquí te explicamos por qué es clave para los pilotos como Sergio Pérez.

Los aficionados pudieron ver por primera vez a los autos 2026 en acción durante el Gran Premio de Australia, en el que Mercedes confirmó los temores generales y George Russell se llevó la victoria. Entre todos los equipos, Mercedes fue casi el único en marcharse satisfecho de Melbourne el domingo, mientras el paddock se llenó de pilotos descontentos y las redes sociales vibraban de críticas. Los coches 2026 demuestran que la gestión de la energía se impone sobre la dinámica de carrera tradicional.

Además, durante la emisión del fin de semana surgió un nuevo término: el “super-clipping”. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre este concepto. Uno de los mayores retos en 2026 es recuperar y almacenar la energía eléctrica en la batería de las nuevas unidades de potencia, tarea que hasta ahora se realizaba mediante el método de “lift and coast”.

Sin embargo, existe una técnica más compleja denominada “super-clipping”. Este término describe la situación en la que la captura de energía del motor se produce al final de una recta o en una curva a alta velocidad, provocando una desaceleración a pesar de que el piloto tiene el acelerador a fondo. El super-clipping tiene su precio. Al aplicarse, se reduce la velocidad máxima, ya que parte de la energía se almacena en el MGU-K para su uso posterior en lugar de transmitirse directamente a las ruedas traseras.

En el Gran Premio de Australia, el sábado, Norris calificó a los coches 2026 como “probablemente los peores jamás fabricados” y afirmó que la división 50/50 entre el motor de combustión y la potencia eléctrica “no funciona” porque se produce demasiada desaceleración antes de las curvas, lo que en esencia es el super-clipping.

Desde Norris hasta Verstappen, el mensaje es claro. Los pilotos de F1 no se sienten cómodos conduciendo de esta forma y esperan que el diálogo con los responsables de los cambios en el deporte logre mejorar la situación actual.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

