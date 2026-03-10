Antonelli se UNE a Hamilton en respecto a las exigencias de Mercedes

Kimi Antonelli ha comprobado de la manera más dura que ser piloto de Fórmula 1 no es tan idílico como muchos imaginan.

Claro, ganar millones por recorrer el mundo y competir al volante de unos de los coches más avanzados parece un sueño, pero como en cualquier profesión existen inconvenientes. El joven italiano se muestra bastante crítico, tanto así que hasta Lewis Hamilton se ha quedado sorprendido con sus quejas.

Contrariamente al estereotipo de que los pilotos sólo se presentan el fin de semana para dar unas vueltas y luego se retiran, la realidad es otra. Durante cada fin de semana de carrera es imprescindible alcanzar la máxima condición física para competir a la par de otros grandes pilotos y soportar las inmensas fuerzas G a las que someten los monoplazas.

Además, tener que rendir delante de millones de espectadores y enfrentar la presión de las redes sociales añade otra capa de dificultad a su ya exigente trabajo.

Kimi Antonelli descubre los inconvenientes de la F1

Sin embargo, los problemas de Antonelli no se derivan del rendimiento en la pista, sino de las exigencias del marketing. En Fórmula 1 tanto equipos como pilotos cuentan con patrocinadores que esperan un retorno a cambio de sus inversiones. Muchas veces, esto se traduce en jornadas mediáticas en las que los pilotos tienen que hacer de embajadores del deporte, una labor que a menudo preferirían evitar.

Durante una charla en el Gran Premio de Bélgica 2025, Antonelli le confesó a Lewis Hamilton algunos de los aspectos menos atractivos de su profesión. A mitad de conversación, el intercambio –que se difundió en X– transcurrió de la siguiente manera:

Antonelli: “Sobre todo, los días de promoción.” Hamilton: “Sí, es horrible.” Antonelli: “Y siempre siguen sumando.” Hamilton: “¿Cuántos días?” Antonelli: “42.” Hamilton: “Eso es demasiada carga.”

Este diálogo lo dice todo. Los pilotos de Fórmula 1 no son simplemente celebridades que se dedican a dar vueltas en círculos; también deben asumir tareas de marketing que, en ocasiones, les resultan muy pesadas. Y si bien no es cuestión de ponerse un traje y llevar un maletín, en muchas ocasiones solo tienen que vestir la indumentaria del equipo y lucir a sus patrocinadores.

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

La temporada 2026 sigue su curso en el Gran Premio de China, que se celebrará el domingo 15 de marzo, tras haber iniciado en Melbourne con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo. Antonelli finalizó segundo en Albert Park detrás de su compañero George Russell y espera superar al piloto británico en Shanghai para demostrar su intención de luchar por el campeonato mundial.

