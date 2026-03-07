close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
sergio perez, contract, graphic

Checo F1 Noticias: Justifica la actuación de Cadillac en Australia; ¿Cómo le fue en clasificación?

sergio perez, contract, graphic — Foto: © IMAGO

Checo F1 Noticias: Justifica la actuación de Cadillac en Australia; ¿Cómo le fue en clasificación?

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 07 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: REVELA TODO sobre los problemas de Cadillac en Australia. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ¿Cómo le fue al mexicano en su primera clasificación de F1 con Cadillac? ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5367 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac Gran Premio de Australia

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Checo Pérez REVELA TODO sobre los problemas de Cadillac en Australia

Checo Pérez REVELA TODO sobre los problemas de Cadillac en Australia

  • 3 hours ago
¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

  • Hoy 09:00
Parrilla de salida del GP de Australia F1 2026: ¿En qué lugar sale Checo, Alonso, Colapinto?

Parrilla de salida del GP de Australia F1 2026: ¿En qué lugar sale Checo, Alonso, Colapinto?

  • Hoy 08:30
PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

  • Hoy 07:31
Colapinto Noticias Hoy: investigado por FIA; sufre EMERGENCIA MÉDICA; hacen OFICIAL castigo

Colapinto Noticias Hoy: investigado por FIA; sufre EMERGENCIA MÉDICA; hacen OFICIAL castigo

  • 2 hours ago
ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!

ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!

  • Hoy 12:00

Fórmula 1

15:00
Checo F1 Noticias: Justifica la actuación de Cadillac en Australia; ¿Cómo le fue en clasificación?
14:00
Colapinto Noticias Hoy: investigado por FIA; sufre EMERGENCIA MÉDICA; hacen OFICIAL castigo
13:00
Checo Pérez REVELA TODO sobre los problemas de Cadillac en Australia
12:00
ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!

Recién en

14:00
Colapinto Noticias Hoy: investigado por FIA; sufre EMERGENCIA MÉDICA; hacen OFICIAL castigo
13:00
Checo Pérez REVELA TODO sobre los problemas de Cadillac en Australia
12:00
ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!
11:30
F1 Hoy: Resultado FP3 y qualy del GP de Australia; Parrilla de salida
10:47
Fernando Alonso CONFIRMA LA AMENAZA DE RETIRO en la F1
Noticias F1

Recomendado por la redacción

ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia! Alpine

ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!

Hoy 12:00
¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber GP de Australia

¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

Hoy 09:00
PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen GP de Australia 2026

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

Hoy 07:31
VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia Video

VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia

Hoy 06:19
Ontdek het op Google Play
x