Fernando Alonso CONFIRMA LA AMENAZA DE RETIRO en la F1

Fernando Alonso reveló que la amenaza de retiro en la Fórmula 1 es real y podría impactar muy pronto.

Tras la clasificación para el Gran Premio de Australia, el bicampeón del mundo reveló en DAZN detalles sobre la situación que se vive dentro de Aston Martin bajo los problemas con el motor Honda.

En medio de muchas polémicas, Alonso aseguró que hay posibilidades de que no termine la primera carrera de la temporada: "El plan es pues mirar un poco la situación, ver cómo vamos en carrera.

"Seguramente no es ningún secreto que no tenemos repuestos de las baterías, así que al mínimo dato anómalo que vean en la telemetría, tendremos que parar el coche para poder correr en China", confirmó el asturiano.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

