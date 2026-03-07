Kimi Antonelli ROMPE EL SILENCIO tras DESTRUIR su Mercedes en Australia

Andrea Kimi Antonelli rompió el silencio tras el fuerte choque que destruyó su Mercedes previo al Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1.

El italiano sufrió un incidente en la FP3, poco tiempo antes de la clasificación, por lo que el equipo tuvo que reconstruir su monoplaza en tiempo récord. El joven piloto logró estar en la qualy y se llevó la segunda posición.

Este fue el mensaje que compartió Antonelli con los medios de comunicación: “Estoy agradecido con los mecánicos. Son los héroes del día. Fue un día muy estresante para mí, tuve un poco de suerte con la bandera roja.

"Creo que esta mañana tenía mucha confianza. No creo que haya sido un gran error, usé demasiado el bordillo, solo para asegurarme de probar este tipo de cosas antes. Fue una buena sesión.

"Me puse mucha presión en la Q3. Cometí un error. Por suerte, el coche está bien y fue suficiente para el segundo puesto”, comentó.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

