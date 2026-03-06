ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda
ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda
Aston Martin confirmó que fueron engañados por Honda y de haber conocido las condiciones reales de la unidad de potencia, no hubieran firmado con ellos para ocupar su unidad de potencia.
Adrian Newey, jefe del equipo de Fernando Alonso, se pronunció al respecto en conferencia de prensa con la Fórmula 1 al comienzo del fin de semana del Gran Premio de Australia.
Estas fueron sus palabras, publicadas por Diario Marca: "No, Aston Martin no era consciente de la falta de experiencia de Honda cuando se firmó el contrato oficial, no lo sabíamos.
"Solo nos dimos cuenta en noviembre del año pasado, cuando Lawrence, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para hablar sobre los rumores que empezaban a sugerir que no alcanzarían la potencia del objetivo original para la primera carrera, y a raíz de eso surgió el hecho de que muchos de los miembros originales del equipo no habían regresado cuando reiniciaron... Así que la respuesta es no.
""Es muy difícil hacer un pronóstico en este momento. Creo que Honda tiene una acción muy clara para intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia. Están trabajando en ello. No será una solución rápida, ya que implica proyectos fundamentales de equilibrado y amortiguación que deberán llevar a cabo. No puedo comentar con qué rapidez podrán lograrlo, pero esa debe ser la principal motivación.
"Una vez que lo superen, podrán centrarse en el rendimiento, pero ahora mismo este problema de vibración está absorbiendo toda la energía en todas las áreas. Como dije, emocionalmente, nuestros mecánicos estuvieron despiertos hasta las cuatro de la mañana. Así que, por supuesto, están de rodillas. La fábrica nos ha estado ofreciendo mucho apoyo, así que es algo que realmente debemos intentar solucionar lo antes posible", reveló.
Relacionado: BREAKING: Honda sufriría LAS PEORES consecuencias tras arruinar a Fernando Alonso
¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?
Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.
El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.
El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.
Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.
Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Fórmula 1
Recién en
Recomendado por la redacción
ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda
URGENTE: Franco Colapinto sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia
BREAKING: Honda sufriría LAS PEORES consecuencias tras arruinar a Fernando Alonso
OFICIAL: Franco Colapinto recibe DECISIÓN FINAL sobre investigación de la FIA
Últimas Noticias
BREAKING: Honda sufriría LAS PEORES consecuencias tras arruinar a Fernando Alonso
- 2 hours ago
ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda
- hace 56 minutos
URGENTE: Franco Colapinto sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia
- 1 hour ago
OFICIAL: Franco Colapinto recibe DECISIÓN FINAL sobre investigación de la FIA
- Ayer 14:56
F1 Hoy: Sorpresas en Australia; FIA cambia las reglas; Carlos Sainz hace audaz aseveración
- Ayer 12:00
Charles Leclerc y Lewis Hamilton en un nuevo y espectacular anuncio de F1 para 2026
- Ayer 08:43
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero