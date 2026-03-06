Aston Martin confirmó que fueron engañados por Honda y de haber conocido las condiciones reales de la unidad de potencia, no hubieran firmado con ellos para ocupar su unidad de potencia.

Adrian Newey, jefe del equipo de Fernando Alonso, se pronunció al respecto en conferencia de prensa con la Fórmula 1 al comienzo del fin de semana del Gran Premio de Australia.

Estas fueron sus palabras, publicadas por Diario Marca: "No, Aston Martin no era consciente de la falta de experiencia de Honda cuando se firmó el contrato oficial, no lo sabíamos.

"Solo nos dimos cuenta en noviembre del año pasado, cuando Lawrence, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para hablar sobre los rumores que empezaban a sugerir que no alcanzarían la potencia del objetivo original para la primera carrera, y a raíz de eso surgió el hecho de que muchos de los miembros originales del equipo no habían regresado cuando reiniciaron... Así que la respuesta es no.

""Es muy difícil hacer un pronóstico en este momento. Creo que Honda tiene una acción muy clara para intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia. Están trabajando en ello. No será una solución rápida, ya que implica proyectos fundamentales de equilibrado y amortiguación que deberán llevar a cabo. No puedo comentar con qué rapidez podrán lograrlo, pero esa debe ser la principal motivación.

"Una vez que lo superen, podrán centrarse en el rendimiento, pero ahora mismo este problema de vibración está absorbiendo toda la energía en todas las áreas. Como dije, emocionalmente, nuestros mecánicos estuvieron despiertos hasta las cuatro de la mañana. Así que, por supuesto, están de rodillas. La fábrica nos ha estado ofreciendo mucho apoyo, así que es algo que realmente debemos intentar solucionar lo antes posible", reveló.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

