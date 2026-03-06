BREAKING: Honda sufriría LAS PEORES consecuencias tras arruinar a Fernando Alonso

Aston Martin se estaría planteando las peores consecuencias contra Honda por el fracaso con la unidad de potencia para Fernando Alonso en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información publicada por el medio F1inGenerale, el equipo del bicampeón del mundo estaría considerando la posibilidad de cambiar su motor a mitad de temporada, luego del desastre que ha mostrado el fabricante japonés.

Esto fue lo que reportaron: "Como dijeron Matteo Bobbi y Marc Genè, enviados de SkySportF1 Italia en Australia, Aston Martin estaría pensando en un giro sensacional: el cambio de motor de Honda a otro proveedor.

"Todo esto proviene de los problemas a los que se enfrenta el proveedor japonés y de la voluntad de ganar en lugar del equipo de Lawrence Stroll y Adrian Newey. Después de la conferencia surgió precisamente esta insatisfacción en el palco de la "verdona", con Newey y Stroll que estarían furiosos con el proveedor japonés.

"Además, por cuestiones de seguridad, el equipo de Silverstone podría pedir ayuda a la FIA. No tanto para una ayuda hacia el motor Honda, sino para su sustitución en la temporada en curso hacia otro proveedor", revelaron.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

