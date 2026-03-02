Sainz EXHIBE a Hamilton tras sus comentarios sobre la nueva F1

Lewis Hamilton, ha generado controversia al criticar los nuevos monoplazas de 2026, pero sus comentarios han sido cuestionados por Carlos Sainz, el piloto a quien sustituyó en Ferrari.

Hamilton se prepara para su segunda temporada en Ferrari en 2026, con la esperanza de que esta sea mejor que la anterior. Aunque el británico aseguró disfrutar al volante de su nuevo SF-26, también se quejó de que hoy en día hace falta un título universitario para entender las nuevas máquinas y normativas, según explicó en referencia a estos cambios.

Algunos pilotos han sido críticos respecto a los nuevos coches, con Max Verstappen calificándolos de "una Fórmula E sobrecargada". Sin embargo, Sainz muestra una opinión distinta.

Tras ser relevado por Hamilton al final de la temporada 2024 en Ferrari, el español tuvo que buscar un nuevo destino. Finalmente se unió a Williams y, aunque su primera temporada fue sólida –con dos podios en Grandes Premios y otro en una carrera sprint–, recientemente expresó su frustración al ver que el equipo dio un paso atrás en los inicios de 2026.

El piloto de 31 años también respondió con ironía a los comentarios de Hamilton sobre necesitar un “título” para entender la Fórmula 1. Además, invitó a los aficionados europeos a salir de la cama temprano para no perderse el Gran Premio de Australia. “Hay que levantarse y disfrutar del Gran Premio de Australia, porque todo puede suceder”, declaró a Marca, y añadió en tono desenfadado: “Yo solo tengo el bachillerato y entiendo todo sobre la F1.”

El objetivo de Williams para 2026

El año pasado, Williams concluyó quinto en el campeonato de constructores y consiguió, por primera vez desde 2017, más de un podio en una temporada. Sainz logró dos podios en Grandes Premios y otro en una carrera sprint, lo que reforzó el potencial del equipo.

La dupla formada por Sainz y Alex Albon es de las más prometedoras de la parrilla, y se esperaba que los cambios reglamentarios de 2026 les permitieran aproximarse a los equipos de cabeza. Sin embargo, el director del equipo, James Vowles, ha subrayado lo difícil que resultará repetir el quinto puesto logrado en 2025, mientras que Sainz ha aceptado que no disputará regularmente por el podio ni por victorias en 2026.

No obstante, Williams podría encontrar en el motor Mercedes un aliado importante, ya que se considera que el fabricante alemana es el mejor posicionado para dominar las nuevas regulaciones de unidades de potencia.

