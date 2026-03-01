close global

﻿
2026 F1 changes

Calendario de F1 2026: todas las fechas de carrera y detalles de TV para los 24 Grandes Premios

Calendario de F1 2026: todas las fechas de carrera y detalles de TV para los 24 Grandes Premios

Nazario Assad De León
2026 F1 changes

La Fórmula 1 está de vuelta, y la temporada 2026 promete 24 carreras en los próximos 10 meses.

La emoción está a flor de piel, ya que la superestrella de McLaren, Lando Norris, se prepara para defender su título mundial bajo un nuevo y transformador reglamento. Estas modificaciones técnicas podrían revolucionar la parrilla y, quién sabe, quizá veamos renacer a Ferrari con Lewis Hamilton al volante.

Por otro lado, George Russell es el favorito para coronarse campeón mundial, con Mercedes marcando la pretemporada. Sin embargo, el retador de peso será el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen de Red Bull.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el calendario de 2026, que se inaugura con el Gran Premio de Australia en Albert Park, Melbourne.

Calendario completo de carreras de F1 para 2026

El calendario 2026 – que va de Melbourne a Abu Dabi – se presenta de la siguiente manera:

Ronda Fecha Carrera
1 8 de marzo Gran Premio de Australia
2 15 de marzo Gran Premio de China
3 29 de marzo Gran Premio de Japón
4 12 de abril Gran Premio de Baréin
5 19 de abril Gran Premio de Arabia Saudita
6 3 de mayo Gran Premio de Miami
7 24 de mayo Gran Premio de Canadá
8 7 de junio Gran Premio de Mónaco
9 14 de junio Gran Premio Barcelona-Catalunya
10 28 de junio Gran Premio de Austria
11 5 de julio Gran Premio Británico
12 19 de julio Gran Premio de Bélgica
13 26 de julio Gran Premio de Hungría
14 23 de agosto Gran Premio de los Países Bajos
15 6 de septiembre Gran Premio de Italia
16 13 de septiembre Gran Premio de España
17 26 de septiembre Gran Premio de Azerbaiyán
18 11 de octubre Gran Premio de Singapur
19 25 de octubre Gran Premio de Estados Unidos
20 1 de noviembre Gran Premio de Ciudad de México
21 8 de noviembre Gran Premio de São Paulo
22 21 de noviembre Gran Premio de Las Vegas
23 29 de noviembre Gran Premio de Catar
24 6 de diciembre Gran Premio de Abu Dabi

F1 en TV - cómo ver la temporada 2026 en directo

Sky Sports F1 volverá a tener los derechos para transmitir la temporada 2026, aunque en Estados Unidos ha habido un cambio importante, ya que Apple TV se ha hecho con los derechos tras superar la oferta de ESPN. Dondequiera que te encuentres, aquí tienes los detalles de las emisoras que transmitirán las carreras este año:

País / Región Emisora(s)
Albania DigitAlb
Andorra DAZN & Canal+
Antigua y Barbuda (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Argentina ESPN Latam
Armenia Handymain (FastSports)
Australia Fox Australia
Austria Servus / ORF
Azerbaiyán Handymain (Setanta) & Idman Azerbaijan
Bahamas (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Bangladesh F1TV Pro
Barbados (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Bélgica Telenet & RTBF
Belice (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Bermudas (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Bután F1TV Pro
Bolivia ESPN Latam
Bosnia y Herzegovina Handymain (Sport Klub)
Brasil Bandeirantes
Brunéi beIN
Bulgaria Nova
Camboya beIN
Canadá RDS / TSN
Chile ESPN Latam
China Pendiente
Taipei Chino Reddentes (Videoland & ELTA)
Colombia ESPN Latam
Islas Cook TVWan
Costa Rica (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Croacia Handymain (Sport Klub)
Cuba (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Chipre Asset Ogilvy (CYTA)
República Checa Nova
Dinamarca Viaplay
Dominica (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
República Dominicana (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Ecuador ESPN Latam
El Salvador ESPN Latam
Estonia TVV3/GO3
Fiyi TVWan
Finlandia Viaplay
Francia Canal+
Georgia Handymain (Setanta)
Alemania Sky DE & RTL
Grecia Asset Ogilvy (ANT1 & ANT1+)
Granada (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Guatemala ESPN Latam
Guyana ESPN Latam
Haití (Caribe) ESPN Latam, Flow Sports & Canal+
Santa Sede (Vaticano) Sky Italia
Honduras (Caribe) ESPN Latam, Flow Sports
Hungría M4 Sport
Islandia Viaplay
India FanCode
Indonesia beIN
Irlanda SkyUK
Israel The Sports Channel
Italia Sky Italia
Jamaica (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Japón DAZN Japan & Fuji TV
Kazajistán Handymain (Setanta)
Kiribati TVWan
Kirguistán Handymain (Setanta)
Letonia TV3/GO3
Liechtenstein Sky DE
Lituania TV3/GO3
Luxemburgo RTL Lux & Sky DE
Malasia beIN
Maldivas F1TV Pro
Malta Pendiente
Mauricio Supersport & Canal+
Medio Oriente y Norte de África beIN Sports
México TUDN
Moldavia Handymain (Setanta)
Mónaco Canal+
Montenegro Handymain (Sport Klub)
Myanmar Canal+
Nauru TVWan
Nepal F1TV Pro
Países Bajos Viaplay
Nueva Zelanda Sky NZ
Nicaragua (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Niue TVWan
Macedonia del Norte Handymain (Sport Klub)
Noruega Viaplay
Pakistán F1TV Pro
Panamá (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Papúa Nueva Guinea TVWan
Paraguay ESPN Latam
Perú ESPN Latam
Filipinas beIN
Polonia Eleven Sports
Portugal SportTV
Puerto Rico ESPN
Rumania Antena
San Cristóbal y Nieves (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Santa Lucía (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Samoa TVWan
San Marino Sky Italia
Serbia Handymain (Sport Klub)
Singapur beIN
Eslovaquia Nova
Eslovenia Handymain (Sport Klub)
Islas Salomón TVWan
Sudáfrica Supersport
Corea del Sur Coupang
España DAZN
Sri Lanka F1TV Pro
San Vicente y las Granadinas (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
África Subsahariana Supersport, Canal+ (Idioma Francés)
Surinam ESPN Latam
Suecia Viaplay
Suiza SRG/SRG/RTS/RSI, Sky DE & Canal+
Tayikistán Handymain (Setanta)
Tailandia beIN
Timor-Leste beIN
Tokelau TVWan
Tonga TVWan
Trinidad y Tobago (Caribe) ESPN Latam & Flow Sports
Turquía beIN
Turkmenistán Handymain (Setanta)
Tuvalu TVWan
Ucrania Handymain (Setanta)
Reino Unido Sky UK
Uruguay ESPN Latam
EE. UU. Apple TV/ESPN Deportes
Uzbekistán Handymain (Setanta)
Vanuatu TVWan
Venezuela ESPN Latam
Vietnam K+ (VSTV)

La próxima carrera de F1

La siguiente cita en el calendario es el debut de temporada, el Gran Premio de Australia en Albert Park, Melbourne. Se disputará el domingo 8 de marzo a las 15:00 hora local. Si la sigues desde el Reino Unido, el inicio será a las 4:00 del domingo 8 de marzo, y en Estados Unidos a las 23:00 ET (o a las 20:00 en horario Pacífico) del sábado 7 de marzo.

Nuevas carreras de F1 en 2026

La única novedad en el calendario de 2026 es el Gran Premio de España, que se disputará en el nuevo circuito de Madring el 13 de septiembre. Por su parte, el Circuit de Catalunya se mantiene en la temporada, aunque su carrera se renombrará como el Gran Premio Barcelona-Catalunya.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

