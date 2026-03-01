Calendario de F1 2026: todas las fechas de carrera y detalles de TV para los 24 Grandes Premios
Calendario de F1 2026: todas las fechas de carrera y detalles de TV para los 24 Grandes Premios
La Fórmula 1 está de vuelta, y la temporada 2026 promete 24 carreras en los próximos 10 meses.
La emoción está a flor de piel, ya que la superestrella de McLaren, Lando Norris, se prepara para defender su título mundial bajo un nuevo y transformador reglamento. Estas modificaciones técnicas podrían revolucionar la parrilla y, quién sabe, quizá veamos renacer a Ferrari con Lewis Hamilton al volante.
Por otro lado, George Russell es el favorito para coronarse campeón mundial, con Mercedes marcando la pretemporada. Sin embargo, el retador de peso será el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen de Red Bull.
A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el calendario de 2026, que se inaugura con el Gran Premio de Australia en Albert Park, Melbourne.
Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull
Calendario completo de carreras de F1 para 2026
El calendario 2026 – que va de Melbourne a Abu Dabi – se presenta de la siguiente manera:
|Ronda
|Fecha
|Carrera
|1
|8 de marzo
|Gran Premio de Australia
|2
|15 de marzo
|Gran Premio de China
|3
|29 de marzo
|Gran Premio de Japón
|4
|12 de abril
|Gran Premio de Baréin
|5
|19 de abril
|Gran Premio de Arabia Saudita
|6
|3 de mayo
|Gran Premio de Miami
|7
|24 de mayo
|Gran Premio de Canadá
|8
|7 de junio
|Gran Premio de Mónaco
|9
|14 de junio
|Gran Premio Barcelona-Catalunya
|10
|28 de junio
|Gran Premio de Austria
|11
|5 de julio
|Gran Premio Británico
|12
|19 de julio
|Gran Premio de Bélgica
|13
|26 de julio
|Gran Premio de Hungría
|14
|23 de agosto
|Gran Premio de los Países Bajos
|15
|6 de septiembre
|Gran Premio de Italia
|16
|13 de septiembre
|Gran Premio de España
|17
|26 de septiembre
|Gran Premio de Azerbaiyán
|18
|11 de octubre
|Gran Premio de Singapur
|19
|25 de octubre
|Gran Premio de Estados Unidos
|20
|1 de noviembre
|Gran Premio de Ciudad de México
|21
|8 de noviembre
|Gran Premio de São Paulo
|22
|21 de noviembre
|Gran Premio de Las Vegas
|23
|29 de noviembre
|Gran Premio de Catar
|24
|6 de diciembre
|Gran Premio de Abu Dabi
F1 en TV - cómo ver la temporada 2026 en directo
Sky Sports F1 volverá a tener los derechos para transmitir la temporada 2026, aunque en Estados Unidos ha habido un cambio importante, ya que Apple TV se ha hecho con los derechos tras superar la oferta de ESPN. Dondequiera que te encuentres, aquí tienes los detalles de las emisoras que transmitirán las carreras este año:
|País / Región
|Emisora(s)
|Albania
|DigitAlb
|Andorra
|DAZN & Canal+
|Antigua y Barbuda (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Argentina
|ESPN Latam
|Armenia
|Handymain (FastSports)
|Australia
|Fox Australia
|Austria
|Servus / ORF
|Azerbaiyán
|Handymain (Setanta) & Idman Azerbaijan
|Bahamas (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Bangladesh
|F1TV Pro
|Barbados (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Bélgica
|Telenet & RTBF
|Belice (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Bermudas (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Bután
|F1TV Pro
|Bolivia
|ESPN Latam
|Bosnia y Herzegovina
|Handymain (Sport Klub)
|Brasil
|Bandeirantes
|Brunéi
|beIN
|Bulgaria
|Nova
|Camboya
|beIN
|Canadá
|RDS / TSN
|Chile
|ESPN Latam
|China
|Pendiente
|Taipei Chino
|Reddentes (Videoland & ELTA)
|Colombia
|ESPN Latam
|Islas Cook
|TVWan
|Costa Rica (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Croacia
|Handymain (Sport Klub)
|Cuba (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Chipre
|Asset Ogilvy (CYTA)
|República Checa
|Nova
|Dinamarca
|Viaplay
|Dominica (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|República Dominicana (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Ecuador
|ESPN Latam
|El Salvador
|ESPN Latam
|Estonia
|TVV3/GO3
|Fiyi
|TVWan
|Finlandia
|Viaplay
|Francia
|Canal+
|Georgia
|Handymain (Setanta)
|Alemania
|Sky DE & RTL
|Grecia
|Asset Ogilvy (ANT1 & ANT1+)
|Granada (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Guatemala
|ESPN Latam
|Guyana
|ESPN Latam
|Haití (Caribe)
|ESPN Latam, Flow Sports & Canal+
|Santa Sede (Vaticano)
|Sky Italia
|Honduras (Caribe)
|ESPN Latam, Flow Sports
|Hungría
|M4 Sport
|Islandia
|Viaplay
|India
|FanCode
|Indonesia
|beIN
|Irlanda
|SkyUK
|Israel
|The Sports Channel
|Italia
|Sky Italia
|Jamaica (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Japón
|DAZN Japan & Fuji TV
|Kazajistán
|Handymain (Setanta)
|Kiribati
|TVWan
|Kirguistán
|Handymain (Setanta)
|Letonia
|TV3/GO3
|Liechtenstein
|Sky DE
|Lituania
|TV3/GO3
|Luxemburgo
|RTL Lux & Sky DE
|Malasia
|beIN
|Maldivas
|F1TV Pro
|Malta
|Pendiente
|Mauricio
|Supersport & Canal+
|Medio Oriente y Norte de África
|beIN Sports
|México
|TUDN
|Moldavia
|Handymain (Setanta)
|Mónaco
|Canal+
|Montenegro
|Handymain (Sport Klub)
|Myanmar
|Canal+
|Nauru
|TVWan
|Nepal
|F1TV Pro
|Países Bajos
|Viaplay
|Nueva Zelanda
|Sky NZ
|Nicaragua (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Niue
|TVWan
|Macedonia del Norte
|Handymain (Sport Klub)
|Noruega
|Viaplay
|Pakistán
|F1TV Pro
|Panamá (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Papúa Nueva Guinea
|TVWan
|Paraguay
|ESPN Latam
|Perú
|ESPN Latam
|Filipinas
|beIN
|Polonia
|Eleven Sports
|Portugal
|SportTV
|Puerto Rico
|ESPN
|Rumania
|Antena
|San Cristóbal y Nieves (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Santa Lucía (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Samoa
|TVWan
|San Marino
|Sky Italia
|Serbia
|Handymain (Sport Klub)
|Singapur
|beIN
|Eslovaquia
|Nova
|Eslovenia
|Handymain (Sport Klub)
|Islas Salomón
|TVWan
|Sudáfrica
|Supersport
|Corea del Sur
|Coupang
|España
|DAZN
|Sri Lanka
|F1TV Pro
|San Vicente y las Granadinas (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|África Subsahariana
|Supersport, Canal+ (Idioma Francés)
|Surinam
|ESPN Latam
|Suecia
|Viaplay
|Suiza
|SRG/SRG/RTS/RSI, Sky DE & Canal+
|Tayikistán
|Handymain (Setanta)
|Tailandia
|beIN
|Timor-Leste
|beIN
|Tokelau
|TVWan
|Tonga
|TVWan
|Trinidad y Tobago (Caribe)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Turquía
|beIN
|Turkmenistán
|Handymain (Setanta)
|Tuvalu
|TVWan
|Ucrania
|Handymain (Setanta)
|Reino Unido
|Sky UK
|Uruguay
|ESPN Latam
|EE. UU.
|Apple TV/ESPN Deportes
|Uzbekistán
|Handymain (Setanta)
|Vanuatu
|TVWan
|Venezuela
|ESPN Latam
|Vietnam
|K+ (VSTV)
COMENTARISTAS DE F1: Conoce a los equipos de Sky Sports y Channel 4, entre ellos Martin Brundle, Naomi Schiff y Danica Patrick
La próxima carrera de F1
La siguiente cita en el calendario es el debut de temporada, el Gran Premio de Australia en Albert Park, Melbourne. Se disputará el domingo 8 de marzo a las 15:00 hora local. Si la sigues desde el Reino Unido, el inicio será a las 4:00 del domingo 8 de marzo, y en Estados Unidos a las 23:00 ET (o a las 20:00 en horario Pacífico) del sábado 7 de marzo.
Nuevas carreras de F1 en 2026
La única novedad en el calendario de 2026 es el Gran Premio de España, que se disputará en el nuevo circuito de Madring el 13 de septiembre. Por su parte, el Circuit de Catalunya se mantiene en la temporada, aunque su carrera se renombrará como el Gran Premio Barcelona-Catalunya.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Sainz y Williams se muestran ALTAMENTE PREOCUPADOS por Red Bull
- hace 4 minutos
¡Cuidado Alonso! El primer proyecto Aston Martin de Newey en PELIGRO
- hace 8 minutos
Calendario de F1 2026: todas las fechas de carrera y detalles de TV para los 24 Grandes Premios
- hace 34 minutos
¿Qué es el Sistema de Recuperación de Energía? Elemento clave para Checo en 2026
- 1 hour ago
¿Debería la Fórmula 1 seguir compitiendo en zonas políticamente inseguras?
- 2 hours ago
F1 Hoy: Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- Hoy 12:00
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix
- 24 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero