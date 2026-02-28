Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso

Aston Martin estaría interesado en sumar a otra leyenda del diseño de la Fórmula 1 para apoyar a Adrian Newey, según informa la prensa italiana.

Newey se incorporó al equipo en marzo pasado, luego de haber trabajado con gigantes como McLaren, Williams y Red Bull, y ostenta 26 campeonatos en su ilustre carrera. El técnico de 67 años llegó inicialmente al escuadrón con sede en Silverstone como socio técnico principal, para luego asumir el puesto de director de equipo, supervisando el rendimiento de su primer monoplaza Aston Martin, el AMR26.

Sin embargo, las pruebas de pretemporada de 2026 no salieron bien, ya que el equipo completó la menor cantidad de vueltas ante problemas de fiabilidad. Aunque Honda, fabricante de su unidad de potencia, ha asumido gran parte de la responsabilidad, no cabe duda de que Newey se empeñará en mejorar el rendimiento del chasis, especialmente con la llegada de las nuevas regulaciones para 2026.

Recientes informes indican que Aston Martin quiere contar con uno de los antiguos compañeros de Red Bull de Newey para reforzar el diseño del chasis. Craig Skinner trabajó junto a Newey en Red Bull entre 2006 y 2024, consiguiendo seis campeonatos de constructores, y llegó a ser jefe de diseño en 2022. La semana pasada se dio a conocer su salida de Red Bull y, según reporta Gazzetta, Aston Martin muestra gran interés en aprovechar la amplia experiencia de Skinner.

La misma publicación señala que Skinner podría verse obligado a cumplir un período de inactividad de seis meses tras dejar su puesto, lo que le impediría incorporarse de inmediato a un rival. Aún así, el equipo británico está deseoso de sumar su pericia a la escudería. Newey y Skinner sumaron, en conjunto, 14 campeonatos durante su etapa en Red Bull; sin embargo, el veterano ingeniero ya contaba con 12 títulos antes de unirse al equipo de Milton Keynes.

Con 67 años, Newey lleva la Fórmula 1 en sus venas desde la temporada de 1988, cuando su primer diseño salió a pista con el equipo March (más tarde conocido como Leyton House). Posteriormente, Williams lo reclutó como jefe de diseño, permitiendo que pilotos como Nigel Mansell y Alain Prost se alzaran con el campeonato de pilotos en las temporadas consecutivas de 1992 y 1993.

En 1996, optó por dejar Williams para integrarse a McLaren como director técnico, donde sus innovadores diseños ayudaron a Mika Häkkinen a conseguir nuevos títulos. Más tarde, en 2006, Newey se trasladó a Red Bull, contribuyendo decisivamente desde el rol de director técnico a transformar al equipo en una auténtica máquina campeona.

Relacionado: El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!