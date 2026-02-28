El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
Fernando Alonso tendría un plan para poder salvar a Aston Martin del fracaso en la temporada 2026 de la Fórmula 1.
En palabras de Jon Noble, experto en automovilismo, en un podcast en The Race, el bicampeón del mundo podría presionar a la FIA para realizar cambios que le favorezcan a su equipo.
Esto fue lo que dijo: "Creo que los primeros comentarios de Alonso no serán para criticar a Honda si no a la normativa, diciendo que es insegura y cosas así. Si la normativa cambia sería enormemente beneficioso para la mayor debilidad de Honda.
"La mayor mejora para ellos va a venir de ahí más que de cualquier cosa que puedan introducir. Más que el ADUO y cualquier cosa", comentó.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
