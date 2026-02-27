URGENTE: Fernando Alonso, EXCLUIDO de Drive to Survive 2026

Según informan desde Italia, los seguidores de Drive to Survive no verán muchas apariciones de Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Max Verstappen en esta nueva temporada.

La plataforma de streaming no ha grabado entrevistas exclusivas con estos pilotos, por lo que solo los veremos en imágenes oficiales de la Fórmula 1. Desde hoy, viernes 27 de febrero, la octava temporada de esta exitosa docuserie ya se puede disfrutar en Netflix.

Aunque la trama se centra en el campeonato protagonizado por Lando Norris, en varias secuencias también aparecen imágenes de Christian Horner, quien tuvo que dejar su puesto en Red Bull Racing a mitad de temporada. Sin embargo, los tres pilotos apenas tienen breves momentos en pantalla.

Aún no se conocen las razones exactas, pero Alonso, Hamilton y Verstappen estarán considerablemente ausentes en el nuevo capítulo. Esto resulta sorprendente, ya que la temporada pasada Hamilton se unió a Ferrari y Verstappen redujo notablemente la brecha de rendimiento respecto a Norris en la segunda mitad del año. "Se les escucha en la radio y participan en entrevistas oficiales, pero no los verás frente a las cámaras de Netflix", informa Motorsport.com.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

