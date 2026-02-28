OFICIAL: La Fórmula 1 emite un comunicado tras los ataques en Oriente Medio

La Fórmula 1 sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en el Medio Oriente. Tras disputarse ya las tres primeras carreras de la temporada, la máxima categoría del automovilismo se dirige a la región, donde el pasado sábado se reportaron bombardeos.

La nueva temporada dará inicio la próxima semana en Melbourne. Durante el fin de semana del 14 de marzo se celebrará el Gran Premio de China en Shanghái, seguido por la tercera carrera del año en Suzuka. El 10 de abril la élite se desplazará a Baréin, y una semana después se cerrará la doble jornada en Yeda.

Además, se anunció recientemente que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, lo que provocó represalias contra objetivos militares estadounidenses e israelíes en el Medio Oriente; se han reportado explosiones tanto en Arabia Saudí como en Baréin.

Por el momento, ningún equipo ni miembro de la Fórmula 1 se encuentra en la zona. Aunque la elite del automovilismo viajará hacia el área dentro de mes y medio, continúan monitorizando cada desarrollo con gran atención.

Un representante de la Fórmula 1 declaró a GP Fans: "Nuestras próximas tres carreras se disputarán en Australia, China y Japón, y no en el Medio Oriente, ya que esos eventos están programados para dentro de unas semanas. Como siempre, seguimos la evolución de esta situación muy de cerca y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes."

Este fin de semana estaba previsto que Pirelli realizara una prueba de neumáticos en el Bahrain International Circuit, pero el fabricante italiano ha decidido cancelarla debido a las circunstancias actuales. "Los dos días planificados para el desarrollo de los neumáticos de lluvia, programados para hoy y mañana en el Bahrain International Circuit, han sido cancelados por motivos de seguridad debido a la situación internacional en desarrollo", explicó un portavoz de Pirelli a The Race.

Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

