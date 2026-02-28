close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
McLaren, engine, Mercedes, generic, 2025

Mejores noticias F1: Reglamento 2026 EXPLICADO; ¿Qué es el turbo lag en los monoplazas?

Mejores noticias F1: Reglamento 2026 EXPLICADO; ¿Qué es el turbo lag en los monoplazas?

Aloisio Hernández
McLaren, engine, Mercedes, generic, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 28 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

F1 2026: Reglamento EXPLICADO - ¿Qué es el modo Recarga? ::: LEER MÁS

F1 2026: ¿Qué es el turbo lag en los monoplazas? ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: URGENTE - Es EXCLUIDO de Drive to Survive 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4644 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Mejores noticias F1: Reglamento 2026 EXPLICADO; ¿Qué es el turbo lag en los monoplazas?
F1 Hoy

Mejores noticias F1: Reglamento 2026 EXPLICADO; ¿Qué es el turbo lag en los monoplazas?

  • 2 hours ago
Checo Hoy: FIA usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL; Ferrari lo pone en DESVENTAJA
Cadillac

Checo Hoy: FIA usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL; Ferrari lo pone en DESVENTAJA

  • Hoy 02:00
Colapinto Hoy: BAJO AMENAZA de su futuro; FIA confirma CAMBIOS; Recibe ENORME RESPUESTA
Alpine

Colapinto Hoy: BAJO AMENAZA de su futuro; FIA confirma CAMBIOS; Recibe ENORME RESPUESTA

  • Hoy 01:00
F1 Hoy: Alonso, EXCLUIDO de Drive to Survive; ¿Qué es el modo Recarga?; ¿Qué es el turbo lag?
F1 Hoy

F1 Hoy: Alonso, EXCLUIDO de Drive to Survive; ¿Qué es el modo Recarga?; ¿Qué es el turbo lag?

  • Hoy 00:00
Franco Colapinto recibe ENORME RESPUESTA para su futuro en F1
Alpine

Franco Colapinto recibe ENORME RESPUESTA para su futuro en F1

  • Ayer 23:00
Ferrari pone en DESVENTAJA a Checo Pérez para 2026
Cadillac

Ferrari pone en DESVENTAJA a Checo Pérez para 2026

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
5.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero
 Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix
2.500+ views

Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix

  • 24 febrero
 F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

  • 18 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x