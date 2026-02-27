Guía F1 2026: ¿Qué es el turbo lag en los monoplazas?

Preocupaciones han surgido en torno a un nuevo elemento en los coches de F1 para 2026 que podría complicar el rendimiento de los equipos: el turbo lag o el retardo del turbo. Uno de los cambios más significativos es que la potencia eléctrica acumulada aportará la mitad de la energía total mediante el MGU-K.

La eliminación del MGU-H, motivada por su complejidad y coste elevado, ha dejado un vacío importante. Esta unidad no solo almacenaba energía extra, sino que además, actuando como motor eléctrico, solucionaba el problema del retardo del turbo. Sin su asistencia, este inconveniente podría resurgir en la próxima temporada.

El retardo del turbo se define como el lapso entre pulsar el acelerador y recibir el impulso extra del turbo, que no puede alcanzar de inmediato las revoluciones necesarias para generar la potencia adicional. La turbina precisa de unos instantes para girar a altas revoluciones, ya que los gases de escape no proporcionan, de manera instantánea, la energía necesaria para alcanzar la presión ideal.

Este efecto puede generar una respuesta lenta al acelerar en las curvas, seguida de un repentino incremento de potencia en las rectas. En épocas pasadas, los pilotos contaban con la asistencia del MGU-H, que mantenía la turbina a altas revoluciones al frenar o al soltar el acelerador, algo que en 2026 podría volver a ser problemático.

Durante la década de 1980, los coches de F1 sufrieron considerablemente debido a este fenómeno, lo que llevó a que los motores turbo fueran prohibidos en 1989 por considerarse excesivamente potentes, peligrosos y costosos. Red Bull es uno de los equipos que ha manifestado dificultades con este problema, considerándolo un reto en el desarrollo de sus motores.

çSe ha informado incluso que este retardo fue el responsable del accidente de Isack Hadjar durante el shakedown en Barcelona. En su análisis de las normativas 2026 para BBC Sport, Lando Norris advirtió sobre el regreso del retardo del turbo y comentó: "El mayor desafío es recuperar las baterías lo mejor posible, lo que depende de usar correctamente las marchas y alcanzar las revoluciones adecuadas.

"Es cierto que ahora experimentamos cierto retardo del turbo, algo que antes no se notaba tanto. Estos pequeños detalles han vuelto a aparecer, pero no creo que cambien de manera drástica la conducción. En un mundo ideal, quizás preferiría no tener tantas complicaciones en un monoplaza, pero esto es la F1 y siempre habrá retos distintos."

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

