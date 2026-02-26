close global

﻿
Smiling Alonso headshot next to smirking Newey with Aston Martin F1 car on track in the background

F1 Hoy: ATENCIÓN ALONSO - Newey podría ser el verdadero problema en Aston Martin

F1 Hoy: ATENCIÓN ALONSO - Newey podría ser el verdadero problema en Aston Martin

Aloisio Hernández
Smiling Alonso headshot next to smirking Newey with Aston Martin F1 car on track in the background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 26 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: ¿Es Honda culpable? Adrian Newey podría ser el verdadero problema en Aston Martin. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: LEGO lanzará más cascos icónicos de pilotos de F1 tras anunciarse fechas y precios. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Jack Doohan revela ser amenazado de muerte "Querían matarme y cortarme las extremidades". ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Damon Hill ficha por Williams en vísperas de la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: David Coulthard ataca las capacidades del mexicano para aportar a Cadillac. ::: LEER MÁS

