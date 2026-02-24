Colapinto explica cómo es su INTENSO entrenamiento para la temporada 2026

Franco Colapinto tiene claro uno de los aspectos en donde se pueden empezar a marcar las mayores diferencias en la temporada, la intensidad.

El piloto argentino de Alpine ha sido directo en señalar la manera en la que considera que pueden ser definitorias para que pueda tener mejor rendimiento de la escudería en el año.

Después de haberse quedado sin sumar un solo punto en la temporada anterior, para Colapinto es de suma relevancia puntuar lo más posible, por lo que su preparación la ha hecho como nunca antes.

“Es donde hay que hacer la diferencia. Ahí se empiezan a marcar las mejoras. No me canso arriba del auto, puedo dar 150 vueltas y quiero dar 60 más“, reveló en cuanto a los resultados que otorga esta intensidad. No conforme con eso, redobló la apuesta y fue por más.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

