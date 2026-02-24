close global

﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Fernando Alonso cerca del retiro por culpa de Aston Martin; Problemas para el Gran Premio de Madrid

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 24 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: "La adaptación será clave en la primera parte de la temporada". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: El retiro es "muy probable" mientras se profundiza la crisis de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Acá sabemos cómo entrena cada uno y sé que soy top 2 o top 3“. ::: LEER MÁS

F1: ¿Se cancela el Gran Premio de F1 de Madrid? Así luce Madring ahora. ::: LEER MÁS

