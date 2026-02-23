¿Se cancela el Gran Premio de Madrid? Así luce Madring AHORA

La Gran Premio de España en Madrid debutará este año en el calendario de F1, pero la preocupación crece.

El nuevo trazado, conocido como Madring, va a contrarreloj para estar listo a tiempo para el fin de semana de la carrera, programado del 11 al 13 de septiembre de 2026. ¿Se cancelará el evento o se trata solo de un inconveniente temporal?

Hace poco más de dos años, la F1 anunció con gran pompa que Madrid volvería al circuito tras 45 años de ausencia. Se firmó un acuerdo de 10 años, lo que garantiza la presencia de la capital española en el programa hasta 2035.

Para ello, era necesario construir un circuito en las inmediaciones del recinto ferial IFEMA y Valdebebas, cerca del aeropuerto de Barajas. La pista, de 5,47 km y 20 curvas, combinará tramos de asfalto permanente con secciones en carretera.

Sin embargo, a tan solo siete meses del gran evento, el avance en la construcción genera serias dudas sobre si la carrera podrá disputarse.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Madring parece aún lejos de ser un circuito de competición

"Tal y como es habitual, el trazado deberá someterse a la homologación de la FIA, pasar por controles de seguridad y obtener el visto bueno del World Motor Sport Council", explicaba el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, al anunciar el nuevo Gran Premio. Pero, al observar el estado actual del lugar, parece complicado proceder con estas revisiones. Afortunadamente, aún queda tiempo hasta el 31 de mayo, fecha límite para la homologación. Mientras tanto, los vecinos aseguran que la actividad en el terreno destinado al circuito es mínima.

La organización de Madrid insiste en estar avanzando según lo previsto

Aunque Motorsportive intentó contactar a varios obreros, no se obtuvo respuesta alguna. La directiva, sin embargo, confía en que los trabajos marchan según el plan. Incluso se afirma que se llevan adelantados entre una y dos semanas, informó Motorsport.com. "Gracias a este adelanto, cualquier posible retraso por la lluvia durante el asfaltado ya se había compensado. Todavía disponemos de un margen y esperamos progresar lo más posible en las próximas semanas con un tiempo estable", aseguró Carlos Jiménez, director operativo de IFEMA Madrid.

Mira los vídeos a continuación y juzga por ti mismo:

⚠️ Así está MADRING. Os comparto vídeos exclusivos de las obras a falta de siete meses para la carrera. Me los pasa mi amigo @_JoseGalindo 📹 pic.twitter.com/JURF4fztnS — Jorge Peiró (@JPEIR0) February 18, 2026

🚨 ¿GRAN PRIX DE MADRID AMENAZADO❓ Tras las últimas imágenes que han circulado, los fans se preguntan seriamente si la carrera en la capital de España se celebrará en 2026. El tiempo se agota, y el equipo del circuito Madring compite contra el reloj para terminar las obras según lo previsto… pic.twitter.com/wLmFOu1mtA — KONTRA (@kontra_moto) February 17, 2026

#F1 The Grandprix of Madrid, at the Madring. As it stands with about 8 months to go till raceweekend. According to them, they will make it. I have some slight doubts. #MsportXtra pic.twitter.com/UZMFrJ1hRg — #MsportXtra © (@MsportXtra) February 17, 2026

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!