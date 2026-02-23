El caos de Aston Martin hace el retiro de Alonso INMINENTE

2026 se anunciaba como un año de renacimiento glorioso para Fernando Alonso en Aston Martin, pero hoy se vislumbra que podría marcar el final de su deslumbrante carrera en la F1.

La llegada de Adrian Newey, el genio del diseño con un contrato de 50 millones de libras anuales, se esperaba que impulsara al equipo verde hasta la cima de la parrilla, aportando soluciones innovadoras y veloces al coche.

Sin embargo, en consenso Aston Martin se posiciona como el décimo coche más rápido de los 11 equipos que arrancan la temporada, mientras que el debutante Cadillac se halla en la última posición. Las dos sesiones de pruebas previas en Bahrain se convirtieron en una sucesión de decepciones, completándose apenas 334 vueltas en seis días de pista.

Las especulaciones sobre lo que pudo haber salido mal abundan, especialmente en medios españoles. Actualmente se señala directamente a Honda, el proveedor de las unidades de potencia, como el principal responsable de los problemas.

Cuando Aston Martin se dio cuenta de que algo no iba bien

Las últimas revelaciones sobre el costoso proyecto impulsado por Lawrence Stroll llegan hoy a través del diario español Marca, que publica una columna explosiva de Marco Conseco. El artículo, titulado “¿Estamos presenciando el final de la carrera en F1 de Alonso?”, sugiere claramente que ese podría ser el desenlace.

Canseco comenta que el equipo percibió hace tres o cuatro meses que algo andaba mal, basándose en la información que recibían de Honda. Ese presentimiento se confirmó en Bahrain, donde perdieron considerablemente el ritmo e incluso tuvieron dificultades para mantener el coche en pista.

¿Qué hará Alonso a continuación?

Fernando, que ya cuenta con 44 años y cumplirá 45 antes de la pausa veraniega, ha transitado durante dos décadas una especie de desierto en la F1 en cuanto a campeonatos se refiere. Con solo dos títulos mundiales con Renault en 2005 y 2006 y una victoria en Gran Premio con Ferrari en 2013, la expectativa era alta para Aston Martin en 2026, pero la decepción se ha hecho palpable. Canseco cree que, a menos que la situación mejore de forma drástica, es muy probable que Alonso se retire al final de la temporada.

En palabras de Canseco: “Si, como parece, no logra superar al quinto coche –una dificultad ya considerable– para lograr una segunda mitad de año decente, lo más probable es que abandone definitivamente la F1 y se dedique a nuevas metas, ya sea en IndyCar, Dakar, WEC, IMSA... o lo que se le antoje, pues a diferencia de Carlos Sainz Sr., él podría seguir compitiendo al más alto nivel mucho después de los 60 años.”

¿Qué necesita Alonso para seguir compitiendo en 2027?

Canseco concluye explicando que, para que Alonso continúe en la F1 el próximo año, el AMR26 debe luchar en igualdad de condiciones con los grandes: Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari. Solo si el equipo se enfrenta por pole positions y victorias, basándose en un rendimiento y eficiencia reales, se podrá considerar extender su paso por la F1 por un año más.

Por el momento, esa posibilidad resulta tan remota como ver nieve en Mónaco en agosto. Disfruten cada momento de Alonso, porque quizá se esté acercando el final de una era.

