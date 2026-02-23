close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Fernando Alonso es advertido sobre Adrian Newey; Franco Colapinto se pone contra la Fórmula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso es advertido sobre Adrian Newey; Franco Colapinto se pone contra la Fórmula 1

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 22 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Especial F1: El motor ilegal de Ferrari, el acuerdo secreto con la FIA y los mayores misterios. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Sebastian Vettel advierte a Adrian Newey de cara a 2026 - "No hay una fórmula mágica" ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "El progreso es muy, muy marcado". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "No es natural, hay que hacer cosas poco habituales al manejar". ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4435 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Pérez Hoy: Cadillac baja las expectativas; Valtteri Bottas lanza sorprendente anuncio
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Cadillac baja las expectativas; Valtteri Bottas lanza sorprendente anuncio

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso es advertido sobre Adrian Newey; Franco Colapinto se pone contra la Fórmula 1
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso es advertido sobre Adrian Newey; Franco Colapinto se pone contra la Fórmula 1

  • 2 hours ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Ilusiona a Argentina; Se planta contra cambios de la Fórmula 1
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Ilusiona a Argentina; Se planta contra cambios de la Fórmula 1

  • 3 hours ago
Colapinto se planta EN CONTRA de la nueva F1
Formula 1

Colapinto se planta EN CONTRA de la nueva F1

  • Ayer 19:59
El TÍMIDO objetivo de Cadillac que molestará a Checo Pérez
Formula 1

El TÍMIDO objetivo de Cadillac que molestará a Checo Pérez

  • Ayer 18:54
El nuevo aliado de Checo en la F1 lo muestra todo en la presentación del casco DESNUDO
Formula 1

El nuevo aliado de Checo en la F1 lo muestra todo en la presentación del casco DESNUDO

  • Ayer 18:30
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
4.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
2.500+ views

ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac

  • 5 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero
 F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

  • 18 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x