F1 Noticias Hoy: Sainz MENOSPRECIA el motor Mercedes; Verstappen quiere hacer EQUIPO con Alonso

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 19 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz Hoy: El español MENOSPRECIA el motor Mercedes de su Williams. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Max Verstappen quiere llevar al español a las 24 Horas de Le Mans junto a Sebastian Vettel. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado