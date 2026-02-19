Alpine admite que está FRENANDO a Franco Colapinto

Alpine confirmó que están frenando el rendimiento real de Franco Colapinto en 2026 por culpa del motor.

Flavio Briatore, asesor de la escudería francesa, se expresó en declaraciones publicadas por SkySports sobre las expectativas que hay con sus respectivos corredores: "Teníamos que intentar escalar la montaña desde el último lugar. Por lo que vemos, deberíamos estar detrás de los cuatro primeros.

"Estoy satisfecho con cómo Colapinto parece haber mejorado su ritmo para la nueva temporada. Y estoy contento de que tenemos una motorización importante (Mercedes) y que la tendremos a plena potencia recién en Melbourne. Porque en este momento todavía tenemos algunas limitaciones, pero ya lo sabíamos.

"En Melbourne tendremos todo lo que tienen nuestros competidores, la misma potencia que tienen ahora Mercedes y McLaren. Pierre ha trabajado bien y hemos trabajado muy, muy bien con Colapinto, también en la forma de encarar las cosas por parte de los ingenieros. Y ahora tengo dos pilotos. Tenemos que intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible en las primeras carreras", señaló.

Relacionado: BOMBAZO: Confirman que Franco Colapinto PELEARÁ POR PODIOS en 2026

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!