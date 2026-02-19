Carlos Sainz MENOSPRECIA el motor Mercedes de su Williams

Carlos Sainz se pronunció sobre el motor Mercedes que tendrá en su Williams para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por SoyMotor, el corredor nacido en Madrid dejó palabras sobre el impacto que tendrá el contar con el que supuestamente será la mejor unidad de potencia de la parrilla.

Esto fue lo que dijo el número 55: "Insisto, la integración de la unidad de potencia, la caja de cambios y las preferencias del piloto debe ser un círculo cerrado. En el momento en que una de las dos o tres cosas no funciona exactamente como se desea, empiezan los problemas, así que todos tendrán que adaptarse y encontrar el camino correcto.

"Cuando el coche te indica que reduzcas la marcha de cierta manera, simplemente haces lo que te pide. Por eso, todos los pilotos, después de completar unas 300 o 400 vueltas en Baréin, intentamos perfeccionar todo tipo de técnicas para mejorar la conducción y el rendimiento del coche", apuntó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

